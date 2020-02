Amedeo Nanni, assessore del Comune di Casalbordino, ha rassegnato nei giorni scorsi le sue dimissioni con una lettera indirizzata al sindaco Remo Bello, al segretario comunale e a tutti i consiglieri. "Tale decisione - scrive Nanni - trae origine da motivazioni di natura esclusivamente personali: nel corso degli ultimi mesi, per me è diventato sempre più problematico riuscire a conciliare impegni professionali e privati con un'azione amministrativa efficace e continua, per questo motivo ritengo corretto e doveroso restituire la delega affidatami". Quella nella giunta guidata da Bello era la prima esperienza amministrativa per Nanni che, al momento delle dimissioni, aveva le deleghe ad Ambiente, Ecologia e Nettezza Urbana, Politiche Giovanili, Centro Giovani, Trasporto pubblico locale e Pubbliche affissioni.

"Tutta l'attività amministrativa - scrive Nanni - è stata condotta con il massimo impegno, disinteresse, trasparenza e dedizione, convinto che solo in questo moto si possa e si debba agire nei confronti della nostra comunità". Aggiunge poi il grazie ai dipendenti comunali con cui si è trovato a collaborare, ai consiglieri ed assessori e al primo cittadino: "Nel corso di questo periodo ho avuto modo di apprezzare le sue qualità di sindaco, in particolar modo la professionalità e dedizione che l'hanno portata più volte a sacrificare tempo e attenzione alla sua carriera, ma soprattutto alla sua famiglia, per il bene comune".

Il commento del sindaco. "Amedeo Nanni continuerà a collaborare con l'amministrazione - afferma Remo Bello - ma, da persona seria e onestà, ha voluto fare un passo indietro sapendo di non poter dedicare la stessa attenzione di prima all'incarico di assessore, rinunciando quindi ai compensi da qui al termine del mandato. Quei soldi, anche su sua indicazione, li destineremo al sociale". Nanni non sarà sostituito in giunta. "Ci avviamo verso la fine del mandato - spiega il primo cittadino di Casalbordino - e andremo avanti con l'attuale assetto (in giunta ci sono il vicesindaco Cocchino e gli assessori Piscicelli e Turco). Qualche delega verrà data agli altri assessori, qualcosa terrò io anche perchè, come già detto, contiamo sull'apporto che Nanni continuerà a dare alla comunità di Casalbordino".