Lo Sci Club Vasto scalda i motori in vista della stagione sciistica 2015/2016. Il sodalizio vastese ha tagliato il traguardo dei dieci anni di attività e ricorda i primi passi mossi sulla neve nel 2005, quando ha preso vita "dalla passione per la montagna e lo sci di un gruppo di ragazzi, oggi un pò più grandicelli, ma, sempre con la stessa passione, sono pronti a far divertire e far conoscere questa fantastica attività, adatta a tutti, nel massimo della sicurezza".

"Anche quest'anno - comunica il presidente Rocco De Vitofrancesco - il programma è ricco di avvenimenti, per grandi e piccini. Ci stiamo preparando a spegnere l'undicesima candelina! l nostro programma spazia dalle giornate sulla neve nelle località abruzzesi e molisane, alla settimana bianca risevata agli associati, al progetto Lupi di mare sugli sci ormai un appuntamento consolidato per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie.

Con l'abbassamento delle temperature e i primi fiocchi di neve che cadono in quota, il Vasto Sci Club, iscritto alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) è pronto con i nuovi tesseramenti, da effettuare presso la propria sede, per la stagione ormai alle porte presso la sede. Tutte le info è possibile trovarle sul sito www.sciclubvasto.it.