Anche San Salvo partecipa alla quinta edizione della Giornata Cento Città contro il Dolore. L’appuntamento con medici e volontari della Fondazione ISAL, Acli e Protezione Civile Valtrigno di San Salvo è in piazza Papa Giovanni XXIII, sabato 3 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Medici e volontari spiegheranno ai cittadini come e dove sia possibile rivolgersi per avere consigli e aiuto per permettere a tutti di sapere cosa fare in caso di dolore. A San Salvo rappresenterà la Fondazione ISAL Eugenio Spadano, medico chirurgo già dirigente dell’Asl Lanciano-Vasto-Chieti nonché presidente del Consiglio comunale di San Salvo.

L'EVENTO - Sabato 3 ottobre, in più di 100 comuni italiani e otto Paesi europei ed extraeuropei, si celebrerà la quinta edizione della Giornata Cento Città contro il Dolore, evento organizzato dalla Fondazione ISAL Onlus per sensibilizzare la cittadinanza sulle cure per il dolore cronico e informare le persone su come e dove si può trovare un centro specializzato a cui affidarsi, ma anche per raccogliere fondi destinati alla ricerca.

Sono circa 12 milioni in Italia le persone che soffrono di dolore cronico e più del 50% di queste non ha una cura adeguata, non perché essa non esista ma perché più spesso (il 60% dei pazienti) non si sa a chi rivolgersi. Tutto questo accade nonostante l’Italia sia il primo Paese al mondo ad essersi dotato di una Legge (38/2010) per tutelare appositamente chi soffre di dolore cronico: a cinque anni dalla sua promulgazione le Regioni tentennano a recepire la norma.

Identico scenario di vastità epidemiologica e difficoltà di cura si ritrova nell’insieme dei Paesi Ue – a soffrire è un cittadino su cinque, circa 90 milioni di persone – dove però l’accesso alle terapie in molti casi è più semplice. Per questo motivo durante il semestre europeo guidato dall’Italia, i nostri legislatori avevano inserito il tema del dolore cronico tra le malattie disabilitanti a cui dare maggior attenzione.

L’appello viene rilanciato dalla Fondazione ISAL durante la Giornata Cento Città contro il Dolore. Nelle piazze delle principali città italiane ed europee il 3 ottobre volontari e medici saranno a disposizione delle persone per fornire materiale informativo e indirizzare il paziente nei centri specializzati, anche grazie al numero verde gratuito attivato dalla Fondazione.