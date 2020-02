Con la solenne processione per le vie della città si sono concluse le celebrazioni religiose in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Vasto. Nella chiesa di Santa Maria maggiore è stato monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro, a presiedere la celebrazione eucaristica. Monsignor Cibotti, originario di Casalbordino e per tanti anni docente presso l'istituto di scienze religiose della diocesi di Chieti-Vasto, in cui ha ricoperto anche l'incarico di vicario generale, ha raccolto l'invito di monsignor Forte, che in questi giorni è preso dagli impegni legati al Sinodo sulla famiglia.

Al termine della celebrazione si è snodata la processione lungo le vie della città, con la presenza delle confraternite cittadine e da un gran numero di fedeli, accompagnata dalle note del complesso bandistico città di Lecce. La statua di San Michele arcangelo è stata poi riportata nella sua chiesetta, dove monsignor Cibotti ha rivolto un saluto di commiato ai fedeli.