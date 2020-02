Viaggio tutt'altro che riposante e lavoratori già provati fisicamente all'inizio del turno. I pendolari di Pescara che lavorano nella zona industriale di San Salvo lanciano un appello al presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso.

Da qualche tempo è cambiata la ditta di trasporti che effettua il servizio per i lavoratori e sono nettamente cambiate anche le condizioni del viaggio. Sono circa 50 i dipendenti di Pilkington e Denso che quotidianamente usufruiscono della linea 25: circa 160 km irti di disagi.

Innanzitutto - denunciano i lavoratori - sono presenti "ammortizzatori rigidi che causano sobbalzi e relativi dolori lombari. Poi "la distanza tra i sedili non è idonea a persone adulte e ci costringe ad assumere posizioni non corrette che causano dolori articolari alle ginocchia".

Di recente è stato acquistato un nuovo mezzo sul quale, però, le condizioni di viaggio non sono migliori. "La situazione - continuano i lavoratori - è ulteriormente peggiorata. Oltre ai difetti degli altri mezzi, lo schienale è fisso, troppo verticale, non è reclinabile e mancano i braccioli. Il tettuccio, inoltre, non è schermato per il sole".

I pendolari di Pescara hanno anche contattato la società di trasporti che ha risposto che tutti i mezzi sono omologati, pertanto idonei al servizio.

Loro, i viaggiatori, hanno provato anche a fermare D'Alfonso durante la recente visita a San Salvo non riuscendovi. "A nostro avviso - concludono - non sono adatti al trasporto per lunghe distanze come le nostre. Questo comporta che al nostro arrivo sul posto di lavoro siamo già provati fisicamente e psicologicamente".