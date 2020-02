"Ottobre è il mese della prevenzione per il cancro di mammella. Le donne hanno imparato a fare i conti con questa paura, ma resta ancora per troppe la convinzione di non voler sapere". Così Maria Amato, medico e deputato del Pd, presenta il convegno organizzato da VastoViva sabato 3 ottobre alle 18 a Palazzo d'Avalos dal titolo "Seno sano: non sapere non guarisce. L'importanza della prevenzione per il cancro della mammella".

"La risposta allo screening mammografico in Abruzzo è, nonostante l'impegno di chi lo organizza e le Radiologie, ancora inferiore al 50% - spiega la dottoressa Amato -. Molte scelgono di non rispondere e la mammografia la fanno da un'altra parte perdendo una occasione di qualità: tutto il percorso senologico della Asl di Chieti è certificato EUSOMA, cioè è il top per la senologia. Molte non fanno niente, molte si tengono noduli, retrazioni perchè fino a che nessuno lo vede, quel cancro non esiste".

All'incontro parteciperanno il professor Alessandro Carriero, titolare della cattedra di Radiologia all'università di Novara e l'archeologa Francesca Di Renzo. All'esperto radiologo è legato il titolo del convegno: "SENO SANO - ricorda Maria Amato è stato lo slogan della prima campagna di screening mammario firmata Alessandro Carriero. Francesca ha il compito di alleggerire il tema con un intervrnto sulla salute delle donne in epoca romana".