"Paolucci ci ha presentato un prospetto che indica chiaramente come le Asl di Chieti e L'Aquila abbiamo pagato alla Fondazione Mileno da gennaio a giugno 6 milioni 623mila euro. Se queste somme non sono sufficienti a pagare gli stipendi, allora come sono stati investiti i soldi della Fondazione?", chiede Ferdinando Costanzo della Cgil dopo l'incontro di ieri con l'assessore regionale alla Sanità, intervenuto al convegno del Pd a Vasto Marina.

I circa 250 lavoratori dell'Istituto San Francesco e delle altre strutture della Fondazione rimangono in attesa degli arretrati. La storia si ripete e i sindacati ora annunciano una battaglia legale a colpi di decreti ingiuntivi, se i lavoratori non riceveranno le loro spettanze. "Domani saranno tre mesi esatti che non veniamo pagati", conferma Camillo Di Felice della Uil.

"Ieri - racconta Costanzo - abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con Paolucci, che ci ha mostrato il prospetto dei pagamenti effettuati dalle Asl abruzzesi nei confronti della Fondazione Mileno ammontano complessivamente a 6 milioni 623mila euro, superiori quindi al tetto di spesa di 6 milioni 15mila euro. Non solo; col pagamento di parte dei pregressi, a fine anno il saldo sarà di 9-10 milioni. Inoltre, ieri l'assessore regionale ha firmato un documento con cui si assume la responsabilità dei pagamenti che i Comuni devono effettuare nei confronti delle Asl: le amministrazioni locali dovranno pagare e poi verranno rimborsate attraverso il fondo sociale della Regione. Verrà anche istituito a breve un tavolo di concertazione Regione-sindacati in merito alle trasazioni riguardanti le cosiddette prestazioni articolo 14. Ma ci preoccupa il fatto che la Fondazione sia in netto ritardo sul piano di riorganizzazione. Se non faranno in tempo entro il primo gennaio 2016, potrebbe esserci un rischio esuberi che non vogliamo assolutamente correre".