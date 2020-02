Conto alla rovescia per la 12ª edizione del Trofeo Podistico Città del Vasto. Domenica 4 ottobre centinaia di atleti arriveranno in città per prendere parte alla gara di 9.2 km. inserita nel circuito Corrilabruzzo organizzata dalla Podistica Vasto con il patrocinio del Comune di Vasto. Oltre alla gara competitiva open (con le diverse categorie di età) si terranno le gare riservate ai ragazzi (fino ai 15 anni) e la non competitiva di 5 km. In questi giorni il presidente Daniele Altieri e tutti o soci della Podistica Vasto stanno ultimando tutti i preparativi per una gara che cresce di anno in anno.

La mappa del percorso [clicca qui]

Iscrizioni. Sarà possibile iscriversi entro le 22 di venerdì 2 ottobre per la competitiva (quota 7 euro) e entro le 8 di domenica 4 ottobre per la non competitiva (5 euro). Gara dei ragazzi contributo 3 euro.

Per iscriversi scrivere a timingrun@gmail.com o sul sito www.corrilabruzzo.it.

Ai primi 500 iscritti verrà consegnato un pacco gara con t-shirt tecnica errea.

Premi. Premi per i primi 3 assoluti maschili e femminili, per i primi 5 di ogni categoria, per le prime 5 società (numero di atleti arrivati) e premi per i primi 3 ragazzi di ogni categoria.

Informazioni. Daniele (340.7934262) - Giovanni (348.5713433 - Nicolino (333.1796384)