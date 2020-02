Si sono sentiti mancare improvvisamente il terreno sotto i piedi. Anzi, il legno, visto che a cedere sono state le tavole che compongono il pavimento del palco sul quale stavano cantando.

E' stato necessario l'intervento del 118 per soccorrere a Vasto i cantori della Corale Warm Up, caduti nella voragine apertasi nella cassa armonica montata nel cortile di Palazzo d'Avalos in occasione delle feste in onore di San Michele Arcangelo, patrono della città.

Nella tarda serata di oggi, nel bel mezzo del concerto, le assi hanno ceduto, si è aperto un ampio buco, nel quale sono precipitati sei coristi, finendo a terra sulla pavimentazione in ciottolato del cortile. Sono stati attimi di paura. Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta una volante del Commissariato di polizia. Trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina, sono stati medicati, in un caso anche con alcuni punti di sutura, e poi dimessi.

Nella mattinata del 29 settembre il palco è stato riparato per consentire lo svolgimento dei due spettacoli bandistici previsti in giornata.