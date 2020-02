Il Comune di Guilmi, in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Immacolata e la locale Scuola elementare, ha organizzato, per domenica 4 ottobre, la prima "Festa dei nonni" per celebrare l'importante ruolo svolto dai nonni all'interno della famiglia e il particolare legame affettivo che si instaura tra nonni e nipoti.

Ma anche chi nonno non lo è o non lo è ancora, è invitato a partecipare alla festa in quanto tutti siamo nipoti. Infatti nipote si nasce, nonno si diventa!

Maria Di Nardo