Nuovo videoclip per i Boomdabash, la band pugliese che vede tra le sue fila il vastese Fabio Mr.Ketra Clemente. È da oggi sul canale Youtube della band Il solito italiano, secondo singolo estratto dall'album Radio Revolution, che vede la partecipazione di J-Ax. L'anteprima è stata lanciata questa mattina sul portale Tgcom, con video e fotogallery. Per i Boombadash la collaborazione con il rapper milanese arriva dopo quella con Alessandra Amoroso in A tre passi da te [VIDEO].

"La canzone dipinge un quadro esaustivo dello stereotipo dell'italiano medio 2.0 - dicono i Boomdabash - l'italiano che dice di non essere razzista ma addita l’extracomunitario come unica ragione delle proprie sventure, che sbandiera ai quattro venti la propria incorruttibile onestà, ma con l’armadio colmo di scheletri e che alla fine, ignaro, finisce per essere classificato dal resto del mondo, appunto, come Il solito italiano".

Per Fabio Clemente, ormai da tanti anni colonna dei Boombadash, è un ulteriore tassello al puzzle della sua positiva carriera in campo musicale. Il 2014/2015 lo ha visto grande protagonista sia da solo (vedi i successi con i brani firmati con Mtv) che con Takagi, con cui ormai ha stretto un sodalizio di successo. E proprio tra qualche giorno, il 2 ottobre, uscirà il nuovo video di Fedez, 21 grammi, che porta proprio la firma di Mr.Ketra e Takagi.