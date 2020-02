Una mostra per denunciare pubblicamente il degrado in cui versa l'ex asilo Carlo Della Penna è stata inaugurata nel fine settimana a Vasto, nella Galleria Arcadia di piazza Rossetti. Intervista a Michele Celenza del Comitato ex asilo Carlo Della Penna e a Carlo Centorami, pronipote del filantropo che donò la struttura al Comune di Vasto.