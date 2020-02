Dopo il concerto di Moreno in piazzale Histonium sabato sera, proseguono all'inizio di questa settimana per altri tre giorni i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Vasto. Domani e dopodomani i tradizionali appuntamenti religiosi. Mercoledì 30 settembre la chiusura con il concerto dei Tiromancino in piazza del Popolo e lo spettacolo pirotecnico visibile dalla balconata orientale della città.

Oggi, lunedì 28 settembre: Banda di San Martino - ore 17 centro storico (il concerto si terrà anche in caso di pioggia)

Corale Warm Up in concerto - ore 21,30 cortile di Palazzo d'Avalos (il concerto si terrà anche in caso di pioggia)

Martedì 29: Sante Messe nella chiesa di Santa Maria Maggiore: ore 7,30 - 8,30 - 9,30 - 11 - 19

Nella Messa delle 11 Solenne concelebrazione presieduta dall'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte

Gran concerto bandistico Città di Aliano (maestro concertatore Nicola Hansalik Samale) - ore 10,30 - 20,30 nel cortile di Palazzo d'Avalos (il concerto si terrà anche in caso di pioggia)

Inaugurazione della mostra "L'iconografia di San Michele Arcangelo nella Sala Michelangelo di Palazzo d'Avalos (fino al 9 ottobre), a cura dell'associazione Donne dell'Angelo

Mercoledì 30: Sante Messe nella chiesa di Santa Maria Maggiore: ore 7,30 - 10 - 11,15

Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Maggiore alle ore 18, presieduta da monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro

A seguire: Solenne Processione in via santa Maria, corso de Parma, piazza del Popolo, via Adriatica, via Barbarotta, piazza Caprioli, via del Forno Rosso, via Marchesani, piazza Diomede, piazza Rossetti, corso Italia, via San Michele

Gran concerto bandistico Città di Lecce (maestro concertatore Paolo Addesso) - ore 10,30 - 20,30 nel cortile di Palazzo d'Avalos (il concerto si terrà anche in caso di pioggia)

Tiromancino in concerto - ore 23 in piazza del Popolo

Spettacolo pirotecnico - ore 00,30 - Parco Muro delle Lame - Località Trave