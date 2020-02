Addormentano col narcotico i residenti, svaligiano le loro villette e poi banchettano in giardino con gli alimenti che hanno trovato nel frigorifero. Poi, con la pancia piena e la refurtiva tra le mani, i ladri si dileguano, facendo perdere le loro tracce.

Succede a Vasto, dove hanno avuto un amaro risveglio dopo un sonno molto pesante i proprietari di tre abitazioni unifamiliari che si trovano nella zona di via Marco Polo, nella parte nord dell'abitato della città.

E' lì che nelle ore notturne è entrata in azione una banda specializzata in furti col narcotico, forzando le finestre e introducendosi nelle abitazioni per rubare denaro e preziosi, non prima di aver stordito, utilizzando del gas soporifero, i residenti che, quando già erano al letto, sono piombati in un sonno talmente profondo, da svegliarsi intontiti solo nel momento in cui l'effetto del narcotico era svanito. E quando i ladri avevano ormai fatto in tempo ad arraffare oggetti di valore, a svuotare un frigo e a festeggiare con un improvvisato party su un tavolo di legno che si trova all'esterno di una delle villette prese di mira.

Le vittime dei furti hanno allertato il 112. Indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto.