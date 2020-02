Al termine dei sorteggi per il secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza che si sono svolti questo pomeriggio, la Vastese Calcio e l’U.S. San Salvo hanno conosciuto le prossime rivali. Ai biancorossi toccherà incontrare il Miglianico, mentre l’U.S. San Salvo sarà chiamata a battere la Torrese.

La compagine vastese è riuscita a passare il primo turno battendo sia all'andata che al ritorno il Cupello, mentre il San Salvo in casa vinse 1-0 e nel ritorno non andò oltre il pari (0-0) con la Val di Sangro.

Le gare di andate si svolgeranno il 14 ottobre ed entrambe le squadre del territorio giocheranno prima in trasferta e poi in casa. Gara di ritorno fissata per il 28 ottobre.

Le sfide del secondo turno

Pineto-Martinsicuro

Miglianico-Vastese

Paterno-Renato Curi Angolana

Torrese-San Salvo