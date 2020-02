Un problema tecnico all'origine del principio d'incendio che si è sviluppato questa mattina ai danni di una Wolkswagen in transito in via Pitagora. Secondo una prima ricostruzione, l'auto si sarebbe improvvisamente spenta e, quando la donna alla guida ha provato a riaccenderla, un principio d'incendio si sarebbe sviluppato dal vano motore.

Qualche apprensione per via del fatto che l'auto era alimentata a metano, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo ha evitato il peggio, spegnendo sul nascere il fuoco.