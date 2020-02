Una passione nata con un sogno, quella dell'Alta Moda, per la signora Rosanna Priori, dell'omonimo Atelier al civico 14 della circonvallazione Histoniense. Un sogno che nel tempo si è sviluppato e specializzato attraverso qualificanti corsi di Alta Moda nelle più prestigiose scuole di Milano, tanto da far decidere alla signora Priori di lasciare il mondo della scuola, dove ricopriva con soddisfazione il ruolo di insegnante. Da allora, la titolare dell'Atelier Priori si è dedicata con tutta se stessa alla sua passione, con la produzione di capi di Alta Moda, da sposa e da cerimonia, esclusivi e su misura, grazie a un lavoro artigianale di qualità portato avanti con determinazione e professionalità.

Un lavoro del genere, però, ha bisogno di manodopera qualificata non sempre disponibile, da qui l'idea di una Scuola di Sartoria da avviare per la stagione 2015-2016. "In verità - spiega la signora Priori - due sono i motivi che mi hanno spinto a intraprendere l'iniziativa: certamente l'evidenza che ormai è praticamente impossibile trovare mano d'opera specializzata per questo tipo di produzioni di qualità e non posso più lavorare da sola, ma dall'altra parte mi sento in dovere di trasmettere agli altri la mia esperienza. Le scuole di Alta Moda, infatti, possono insegnare le basi e le tecniche, io invece - oltre a ciò - voglio trasmettere il valore aggiunto di tutta l'esperienza maturata in tanti anni di attività".

Quattro i corsi predisposti per la stagione 2015/2016: un corso di taglio e cucito da 72 ore, per chi vuole apprendere i rudimenti necessari per i piccoli lavori domestici, un corso di modellistica abbigliamento donna di 450 ore, che comprende tutta la modellistica sartoriale, con la realizzazione dei modelli anche in tessuto per "imparare il mestiere", un corso di ricamo completo da 74 ore comprendente una vasta gamma di tecniche di ricamo d'Alta Moda e infine un corso da 74 ore di moulage, ovvero la tecnica utilizzata dagli stilisti per realizzare i modelli direttamente su manichino. I corsi si terranno nei locali dell'Istituto San Gabriele, con la possibilità di effettuare stage direttamente in Atelier.

Con i corsi dell'Atelier Priori, quindi, spazio all'artigianato di qualità nel campo dell'Alta Moda e dell'Alta Sartoria: "Sono fermamente convinta - conclude la signora Priori - che in questo momento di crisi solo l'artigianato di qualità può salvare la nostra economia. Ma c'è bisogno di professionisti che sappiano lavorare”. Un bisogno che sente in prima persona la signora Priori, che si riserva la possibilità di selezionare i più meritevoli della Scuola di Sartoria per il proprio Atelier.

Per ulteriori informazioni e le iscrizioni ai corsi è possibile contattare l'Atelier Priori ai numeri 0873-60195 e 339-6564008 oppure all'indirizzo e-mail info@atelierpriori.it.

Informazione pubblicitaria