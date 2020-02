Prima vittoria in stagione per la Vastese calcio a 5. La formazione biancorossa, nel secondo turno del triangolare di Coppa Italia di C2, ha battuto il Paglieta per 7-4. Una prestazione positiva quella dei ragazzi di mister Giacomucci, che fa ben sperare per l'avvio del campionato, il prossimo 10 ottobre. I vastesi hanno messo le cose in chiaro sin dalla prima frazione, chiusa sul 4-1. Partita blindata e chiusa definitivamente nel secondo tempo, con le reti del Paglieta (fino al 7-4 finale) che non hanno messo in discussione le sorti della gara. Grande protagonista Giuseppe De Cinque, con una tripletta ed una rete a testa per Romagnolil, D'Alessandro, Ruggiero e Valentini.

Sabato prossimo ci sarà l'ultima giornata del triangolare di Coppa, con la sfida Atessa-Paglieta che vede i padroni di casa (che hanno pareggiato 2-2 con la Vastese nella prima giornata) cercare il passaggio ai quarti di finale ottenendo una vittoria con almeno 4 gol di scarto, unico risultato che li vedrebbe premiati rispetto ai biancorossi.

Il prossimo 2 ottobre si svolgeranno anche i sorteggi per l'avvio della stagione 2015/2016, con la Vastese che quest'anno disputerà le gare interne in sabato alle 15 sul campo del Centro Sportivo San Paolo della Promo Tennis.