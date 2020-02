Si è dovuta accontentare del pareggio in trasferta l’U.S. San Salvo contro la Val di Sangro. In un match terminato a reti inviolate, i biancazzurri hanno sfiorato il vantaggio in più di un’occasione. Nel primo tempo Ferrante ha colpito un palo, mentre nella ripresa una volta Ianniciello di testa, poi Marinelli e Antenucci sono andati vicinissimi alla rete dell’1-0 che però non è mai arrivata.

Con questo risultato, guardando anche quelli delle altre partite, il San Salvo perde il primato in classifica e passa seconda a pari punti con la Vastese ed il Capistrello, dietro alla capolista Paterno. Sarà importante ora mantenere la calma e cercare di sfruttare in partita meglio le occasioni da gol in casa U.S., perchè il gruppo è competitivo, ma manca ancora un pò più di cattiveria sotto porta e magari anche un pò più di armonia trai compagni di squadra.

Val di Sangro-U.S. San Salvo (0-0)

ammoniti: Spinelli, Flocco, Beniamino (V), Cordisco (S)

Val di Sangro: Trivilino, Tano, Di Biase, Beniamino (80' Verna), Flocco, Crognale, Pili, Carafa (85' Di Deo), Spinelli (70' Paolucci), Fonseca, Diompy. Allenatore: Giannico

U.S. San Salvo: Colanero, Felice (54' Di Ruocco), Ramundo, Cordisco, Ianniciello, Triglione, Consolazio (76' Antenucci), Di Pietro, Marinelli, Ferrante, Colitto (55' Vicoli). Allenatore: Rufini

arbitro: Ursini di Pescara (Sferrella e Nappi di Pescara)

Tutti i risultati della quinta giornata

Capistrello-Sambuceto 2-0

Celano-Alba Adriatica 0-1

Cupello-Vastese 0-3

Martinsicuro-Paterno 0-2

Montorio-Morro d’Oro 0-0

Pineto-Francavilla (rinviata)

RC Angolana-Miglianico 0-1

Torrese-Acqua e Sapone 1-0

Val di Sangro-San Salvo 0-0

La classifica

Paterno 11

Vastese 10

San Salvo 10

Capistrello 10

Alba Adriatica 9

Miglianico 9

Morro d’Oro 8

Martinsicuro 7

Pineto 7*

Sambuceto 7

Torrese 5

Celano 5

Cupello 5

Montorio 5

RC Angolana 4

Francavilla 3*

Val di Sangro 3

Acqua e Sapone 0

*squadre con una partita in meno