Per la venticinquesima volta nella storia di questa società, la Bcc Generazione Vincente Vasto Basket inaugura la stagione sportiva incontrando il sindaco, gli sponsor e le famiglie nella sala consiliare del comune di Vasto. Nell’incontro di ieri pomeriggio, il presidente Giancarlo Spadaccini ha dato il via ad una serie di interventi rivolti soprattutto ad augurare un in bocca a lupo per l’inizio del campionato ai giocatori biancorossi. Dal sindaco Luciano Lapenna, ai vari rappresentati dei rispettivi main sponsor (Conad Superstore, Generazione Vincente e Bcc Valle del Trigno), l’auspicio è stato analogo: vivere un’altra stagione di pallacanestro ricca di emozioni e, si spera, di soddisfazioni. Questa mattina, poi, i ragazzi di coach Sergio Luise sono partiti in direzione Monteroni di Lecce per la prima trasferta - la più lunga della stagione. La palla a due è fissata per le ore 18:00.

Spadaccini: “Questi i nostri numeri”- Ci ha tenuto, come spesso fa ogni anno, a precisare i numeri precisi del settore giovanile, in termini di iscrizioni il presidente della Vasto Basket, cercando di allontanare, a suo modo, alcune critiche mosse a lui e alla dirigenza. “Malgrado quello che qualcuno afferma- ha detto Spadacini- la chiarezza e l’impegno messo in campo da ognuno dei dirigenti di questa società è massimo. Così come massima è la serietà di questa associazione sportiva. Quest’anno, numeri alla mano,i tesseramenti sono stati circa duecentoquaranta in totale, centoventi provenienti dal minibasket e la restante parte proveniente dalle squadre dei vari campionati giovanili e non. L’interesse verso questo sport sta crescendo ed avere la fortuna di poter giocare in un struttura come la nostra è davvero rara. Non lo dico io- ha aggiunto- ma sono in tanti ad affermare che il nostro palazzetto è uno dei migliori d’Italia per quanto riguarda la serie B. Venire qui in Comune ad inizio anno ci ha sempre portato fortuna, spero che accada anche questa volta”.

Lavori di manutenzione al Pala Bcc - Una delle tematiche emerse, a parte gli aspetti positivi di questo movimento, hanno riguardato la programmazione riguardante i lavori di manutenzione del palazzetto dello sport. Da una parte il sindaco Luciano Lapenna ha promesso che nel più breve tempo possibile verranno fatte le dovute verifiche ed i dovuti lavori- aspetto confermato anche dall’assessore allo sport Masciulli, presente ieri nell’incontro aperto al pubblico. Dall’altra, il presidente della Bcc Valle del Trigno Nicola Valentini ha invitato la giunta a cercare di velocizzare i tempi per permettere alla società biancorossa di lavorare nella maniera più adeguata possibile.

Terza serie nazionale - Quest’anno non sarà una stagione come tutte le altre per vari aspetti. Uno tra tutti, come sottolineato anche ieri Spadaccini, perché con la riforma dei campionati la serie B (unica e nazionale) è divenuta il terzo massimo campionato italiano dopo la serie A2 e la serie A. Dunque il livello delle squadre sarà molto più alto e per la Vasto Basket agguantare la salvezza sarebbe un risultato davvero importante, così come per la città. Da oggi ha inizio ufficialmente la stagione cestistica 2015-2016 e la Bcc Generazione Vincente Vasto basket si appresta a lottare sin da subito sino alla sirena, guidata da coach Sergio Luise.