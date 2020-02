Nella giornata dedicata al ricordo di Valentina Pietropaolo, la Femminile Chieti si aggiudica l’ottava edizione del trofeo dedicato alla ragazza vastese scomparsa nel 2007 a causa di un incidente stradale. Tanta emozione ma anche sano divertimento nelle tre sfide in programma allo Stadio Aragona. La prima, quella tra la Pro Vasto ed il Chieti, è terminata 5-0 a favore delle ospiti. Nella seconda a trionfare sono state le ragazze di Trani, uscite vincenti dai quarantacinque minuti per 6-1 contro le padrone di casa. Infine tra la Femminile Chieti e le pugliesi ad avere la meglio è stata la formazione teatina (3-0) che alla fine si è aggiudicata il trofeo.

Una giornata di sport ma anche e soprattutto di solidarietà nei confronti dei familiari e amici più stretti di Valentina che, con la sua scomparsa, ha lasciato un vuoto gigantesco nei cuori dei suoi cari, colmabile solo in parte con manifestazioni sportive come questa. Al termine delle gare in programma si è tenuta le premiazione alla quale è stato presente anche il fratello di ‘Benji’, Angelo Pietropaolo. Si conclude così l’ottava edizione di questo memorial che ogni anno servirà a ricordare un’amante del calcio, della vita e dei sani valori. Il saluto a Velentina ieri è stato più forte che mai sperando che da qualche parte, magari su un calcio da calcio a difendere la sua porta, ‘Benji’ si stia divertendo come era solita fare.