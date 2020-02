Un filo "rosso Montepulciano" legherà presto Casalbordino al Brasile, grazie all'accordo commerciale presentato nella mattinata di ieri presso l'Aula consiliare del Comune. Obiettivo del progetto, quello di portare il vino della Cantina sociale "Madonna dei Miracoli" sui tavoli delle mense degli allevatori del cavallo di razza Mangalarga Marchador, da poco diventato "cavallo nazionale" in Brasile. Allo stesso tempo turisti dal Brasile potranno beneficiare dei meravigliosi scenari abruzzesi per dare spazio alla propria passione delle passeggiate a cavallo, immersi nella natura.