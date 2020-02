Mercoledì 30 settembre l'Istituto Agrario "C. Ridolfi" di Scerni sarà presente al primo incontro nazionale degli Ambasciatori del Territorio presso il padiglione della Biodiversità a Expo Milano.

Come spiegano dall'Istituto, "per Ambasciatori del Territorio si intendono realtà agricole che operano nel rispetto del patrimonio ambientale, culturale e sociale dei territori, offrendo così opportunità di sviluppo sostenibile alla comunità locale grazie a cibi sani, tutela delle risorse naturali e della varietà genetica, bellezza dei paesaggi e sapori e saperi esclusivi. L’Istituto Agrario di Scerni, con la sua cantina didattica sperimentale, frutto di un percorso virtuoso avviato dal 1985 con l’impianto di una vasta gamma di vitigni, anche non autoctoni allo scopo di sperimentarne l’adattabilità, è stato selezionato come ambasciatore del territorio in quanto rappresenta la soluzione moderna alla richiesta di una azienda multifunzionale, di qualità ed a chilometri zero".

"Nell’evento del 30 settembre, organizzato da Legambiente in collaborazione con Alce Nero, - concludono dall'Istituto - verranno presentati i nuovi dati sul consumo di fitofarmaci in Italia e un dossier delle buone pratiche ambientali e territoriali, per ricordare che "se c’è un’agricoltura che inquina, ce n’è anche una che rispetta le caratteristiche agronomiche dei territori, esalta la qualità dei prodotti e tutela la salute dei consumatori ed il patrimonio sociale, economico e culturale delle comunità".