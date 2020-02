Esordio amaro per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket nella stagione 2015/2016 di serie B. A Monteroni i biancorossi di coach Sergio Luise vengono sconfitti 74-55 al termine di una gara difficile che alla fine ha premiato l'incisività sotto canestro dei padroni di casa. Per i vastesi, privi di Vincenzo Dipierro, ancora fermo ai box dopo l'infortunio patito in preparazione, un avvio in salita nel lungo cammino verso la salvezza. Domenica prossima, 4 ottobre, esordio tra le mura amiche del PalaBCC con il ritorno da avversario di Matteo Marinelli che quest'anno gioca con il Senigallia. Coach Luise avrà da lavorare, alla luce delle indicazioni emerse da questo test ufficiale, per proseguire nel percorso di costruzione della squadra.

La gara. Partono bene i padroni di casa, che infilano i primi due canestri della stagione (5-0). La Vasto Basket affida la reazione ai tiri dalla lunga distanza di Jovancic (5-3, poi 8-6). I pugliesi incrementano il loro vantaggio fino al +8 (18-10) e ci pensa capitan Ierbs dalla lunetta ad accorciare sul 18-12 con cui si chiude il primo quarto. Il Monteroni porta il suo vantaggio in doppia cifra (22-12) in avvio di secondo quarto con i canestri di Mocavero e Prete. Coach Sergio sfrutta con i cambi gli otto uomini a sua disposizione e i biancorossi sembrano poter rientrare con il canestro di Casettari che vale il -8 (36-23). A quel punto si scatena Rodriguez, che segna sei punti di fila per il +14 dei suoi e Potì fa allungare il Monteroni sul +17. In chiusura Grassi fa uno su due dalla lunetta e porta il punteggio sul 40-24 con cui si va negli spogliatoi.

Si torna in campo dopo il riposo lungo e Grassi prova a scuotere i suoi (40-26). Poi però sono ancora i padroni di casa ad andare a canestro toccando il massimo vantaggio di +18 (44-26), che sale a +20 (50-30) a metà parziale. La Vasto Basket prova a rientrare in corsa ma inutilmente e, con il match ormai segnato, nell’ultimo quarto i pugliesi dilagano arrivando addirittura al +26 (60-34). La partita scivola via verso le battute finali con gli uomini di coach Lezzi che controllano e la Vasto Basket che supera con fatica soglia 50 punti e alla fine chiude sconfitta per 74-55.

Quarta Caffè Md Discount Monteroni - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 74-55

Quarta Caffè Md Discount Monteroni: Ingrosso 7, Ianuale 4, Potì 23, Lorenzo 0, Prete 2, Stefanizzi 2, Mocavero 18, Pinto 0, Martina 0, Rodriguez 18. Coach Lezzi.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi 9, Marino ne, Di Tizio 6, Ierbs 2, Jovancic 21, Casettari 10, Pace 2, Brighi 5, Cordici 0, Cicchini ne. Coach: Luise

Tiri da 2: M 14/34 - V 16/50

Tiri da 3: M 11/30 - V 6/18

Tiri liberi: M 13/17 - V 5/12

Rimbalzi: M 52 (13A-39D) - V 37 (10A - 27D)