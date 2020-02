Nella quarta giornata del campionato di Promozione abruzzese (gir. B) il Casalbordino in trasferta esce sconfitto, sul campo, dalla sfida contro l’ostico River Casale. I ragazzi di mister Farina, se pur con l’uomo in più negli ultimi quindici minuti del match, non sono riusciti ad agguantare un punticino che sarebbe risultato più che prezioso visto l’avversario avuto di fronte. Tutti i gol di questa sfida sono arrivati nella ripresa, mentre nella prima frazione di gioco di emozioni ce se ne sono state davvero poche.

Al sessantesimo il gol di Di Renzo ha portato sull’1-0 i padroni di casa. Ventuno minuti più tardi il raddoppio dei chietini firmato da un euro-gol di Antigniano. All'ottanteduesimo Della Penna su punizione ha riacceso le speranze dei suoi realizzando il 2-1. Nel finale, in pieno recupero, Colanero su cross di Berardi ha avuto trai piedi la palla del potenziale pareggio che però non è arrivato a causa di un ‘miracolo’ di Mariotti, sicuro nel bloccare la sfera ed allontanare il pericolo.

Possibile vittoria a tavolino- Nonostante la sconfitta sul campo, nei prossimi giorni potrebbero arrivare buone notizie per il Casalbordino. Nella gara di ieri, intorno al settantesimo, i padroni di casa hanno commesso un errore che non è passato inosservato. Mister Angelozzi, infatti, in quel momento sostituiva il '96 Colalongo mettendo in campo il '95 Miani. La regola parla chiaro: bisogna schierare almeno tre giocatori under, un '95, un '96 ed un '97. Così, rimanendo con tre '95 ed un'98 in campo il River Casale avrebbe comunque violato il regolamento. Il responso ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

River Casale-Casalbordino 2-1

reti: Di Renzo 50', Antignani 71', Della Penna 82'

ammoniti: Di Pasquale, Erragh (C), Barbarossa, Marcelli (R);

espulso: Di Renzo (R(

River Casale: Mariotti, De Marco, De Mattheis (80' Di Carlo), Barbarossa, Faragalli, Di Felice, Criscolo, Di Renzo, Colalongo (70' Miani), Antignani, Marcelli (74' Petrucci). Allenatore: Angelozzi

Casalbordino: Forlani, Del Giango, Lombardozzi, Di Pasquale, Frangione, Colanero, Stango, Erragh I. (66' Sputore), Marchioli (86' Tallarino), Della Penna, Berardi. Allenatore: Farina

Tutti i risultati della quarta giornata

Castello-Palombaro 1-0

Castiglione Valfino-Passo Cordone 1-1

Fara San Martino- Villa 2015 3-1

Fossacesia-Delfino Flacco Porto 1-0

Penne-Vasto Marina 1-1

Pinetanova-Pro Sulmona 0-3

River Casale- Casalbordino 2-1

Silvi-Bucchianico 4-0

Torre Alex-Virtus Ortona 4-1

La classifica

River Casale 12

Passo Cordone 8

Penne 8

Castello 7

Delfino Flacco Porto 7

Pro Sulmona 7

Fossacesia 6

Fara San Martino 5

Silvi 5

Vasto Marina 5

Casalbordino 4

Pinetanova 4

Torre Alex 4

Villa 2015 4

Palombaro 3

Virtus Ortona 3

Castiglione Valfino 2

Bucchianico 1