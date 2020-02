Una partita giocata alla perfezione sotto tutti i punti di vista permette alla Vastese di conquistare i tre punti in casa del Cupello. Al comunale finisce 3-0 ed i biancorossi tornano a fare festa dopo il pareggio ottenuto nel turno infrasettimanale con la Torrese. Per i cupellesi una brutta sconfitta che non aiuta lo spogliatoio a trovare la giusta armonia. In campo la differenza in termini di qualità si è vista e non poco, ma i rossoblù hanno tutte le credenziali per affrontare una stagione comunque positiva, l’importante sarà trovare la quadratura soprattutto in attacco dove sino ad ora si è visto davvero poco. Applausi a scena aperta per questa Vastese che vince e convince.

La partita- Al Comunale di Cupello va in scena il primo ‘derby’ dell’anno tra le formazioni locali. In campo la Vastese Calcio di mister Colavitto ed il Cupello Calcio degli ex biancorossi Soria, Avantaggiato, Benedetti, Marconato, D’Antonio, D’Adamo e Berardi. I rossoblù si affidano al 4-3-3 potendo contare da subito sull’apporto di Ilyos Zeytullayev come punta centrale, affiancato dagli esterni Soria e Monachetti. I biancorossi optano per il collaudato 4-4-2 con Tarquini e Iaboni in coppia nel reparto offensivo. Partita che inizia con ritmi blandi e la prima occasione degli ospiti arriva al quarto minuto. Su punizione D’Alessandro disegna una traiettoria insidiosa che è diretta verso la porta, ma Tascione sfiora la palla e la manda in corner. Due minuti più tardi ci prova dalla tre quarti Tarquini, ma il suo tentativo finisce di pochissimo alto sopra la traversa. Intorno al quindicesimo Iaboni si trova trai piedi l’occasione per portare avanti i suoi. Dal limite dell’area carica il destro, ma la sfera sfiora il legno ed esce. Prima parte di gara che vede i biancorossi creare molto. Al ventitreesimo Natalini assapora la rete, ma trova il palo a dirgli di no dopo aver sfruttato l’ottimo assist di Iaboni. Il risultato si sblocca al quarantaduesimo: Marfisi crossa in area in direzione di Tarquini il quale trova l’incornata vincente e va a festeggiare sotto ai suoi tifosi (1-0). Il Cupello, pur non avendo creato occasioni vere da gol, cerca in tutti i modi di spronare il trio Soria-Monachetti- Zeytullayev a trovare uno spiraglio libero in area, ma la situazione non cambia. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa subito arrembante la Vastese: Marfisi al cinquantaquattresimo vicinissimo alla porta ci prova in area, ma Tascione si fa trovare prontissimo e blocca senza problemi. Al sessantesimo un’altra occasione per gli ospiti: D’Alessandro al limite calcia angolato in porta trovando il palo e sulla ribattuta Marfisi spreca a porta scoperta. Il Cupello cerca di reagire e al sessantacinquesimo prova a punire in contropiede con la cavalcata di Zeytullayev, quest’ultimo invola Monachetti verso l’area, ma Cattafesta intuisce le intenzioni degli avversari ed esce con sicurezza. Al settantacinquesimo è ‘Balzano-show’: il centrocampista vastese riceve palla in area e in dribbling si scarta letteralmente tutta la difesa per poi metterla dentro a tu per tu con Tascione di sinistro (2-0). Quattro minuti più tardi il Cupello trova la prima conclusione nello specchio della porta della partita, ma il tiro di Avantaggiato va in out. Le emozioni non finiscono qui: all’ottantatreesimo Iaboni su punizione dà una pennellata al pallone che s’infila sotto l’incrocio dove Tascione non può nulla (3-0). Passano i minuti ed arriva il triplice fischio. La Vastese espugna il Comunale e si prende gli applausi più che meritati dei propri tifosi.

Cupello-Vastese (0-3)

Reti: Tarquini 42’, Balzano 70’, Iaboni 83'

Ammoniti: Maio, Quintiliani, Tucci (C), Giuliano

Cupello Calcio: Tascione, Antenucci, Benedetti, Martelli, Berardi, Quintiliani (70’ Del Bonifro), Avantaggiato, Tucci, Soria (56’ Maio), Monachetti (85’Persichitti), Zeytullayev; a disposizione: Marconato, Bruno, Antenucci A., D’Adamo. Allenatore: Di Francesco

Vastese Calcio: Cattafesta, Guerrero, Natalini, Giuliano, De Fabritiis, Marfisi (69’ Faccini), D’Alessandro, Di Pietro, Balzano (88’ Polisena), Tarquini (83’ Della Penna), Iaboni; a disposizione: Morettini, Giancristofaro, Sorianello, Basilico, Polisena. Allenatore: Colavitto

arbitro: D’Ettorre di Lanciano, Marrollo e Bruni

Tutti i risultati della quinta giornata

Capistrello-Sambuceto 2-0

Celano-Alba Adriatica 0-1

Cupello-Vastese 0-3

Martinsicuro-Paterno 0-2

Montorio-Morro d’Oro 0-0

Pineto-Francavilla (rinviata)

RC Angolana-Miglianico 0-1

Torrese-Acqua e Sapone 1-0

Val di Sangro-San Salvo 0-0

La classifica

Paterno 11

Vastese 10

San Salvo 10

Capistrello 10

Alba Adriatica 9

Miglianico 9

Morro d’Oro 8

Martinsicuro 7

Pineto 7*

Sambuceto 7

Torrese 5

Celano 5

Cupello 5

Montorio 5

RC Angolana 4

Francavilla 3*

Val di Sangro 3

Acqua e Sapone 0

*squadre con una partita in meno