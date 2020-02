Ieri e oggi, a Brera-Milano, presso Casa Abruzz spazio alla manifestazione "My Wedding Abruzzo" promossa dal CIF (Comitato per la promozione dell'Imprenditorialità Femminile) e da imprenditrici abruzzesi in concomitanza con gli Stati Generali delle Donne Expo 2015.

My Wedding Abruzzo intende far scoprire la nostra Regione quale meta per organizzare un matrimonio unico e raffinato in location da favola, dalle spiagge con i trabocchi ai laghi e alla montagna. Cibi genuini, ottimi vini, dolci tipici, confetti e atmosfere magiche affinché si realizzino tutti i sogni di un wedding abruzzese perfetto.

Luca Di Virgilio