Un'altra, grande, discarica abusiva rinvenuta dall'associazione A.E.Z.A Guardia nazionale nella zona industriale di San Salvo [il precedente]. I volontari, durante il controllo del territorio comunale, si sono imbattuti in un grosso accumulo di scatole vuote, bancali, pellet e merce varia in un'area dietro il centro commerciale Insieme (non molto distante dall'autoporto).

Tra i vari materiali presenti si nota un discreto quantitativo di case per piccoli computer marchiati "Disney". Come nei casi dei giorni scorsi, è stata avvisata la task force ambientale del Comune di San Salvo. Le indagini sono in corso per risalire ai trasgressori, poi partiranno il sequestro dell'area e le pesanti denunce per gli autori dello scempio.