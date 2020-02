Sono iniziati oggi i festeggiamenti a Lentella in onore dei Santi Cosma e Damiano. Domani sera è previsto il concerto del cantautore romano Luca Barbarossa, mentre per i tre giorni (26-27 e 28) sarà presente la mostra d'arte "Inverter", nel palazzo Sannoner che ospiterà 9 artisti del territorio [l'articolo].

Particolarmente sentita e seguita la tradizionale sfilata folkloristica delle conche e dei trattori con i fedeli in costume tipico abruzzese in programma domattina.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 26 – S. Antonio

Ore 8 – Apertura festa con fuochi pirotecnici

11 – S. Messa e processione con la banda di Tufillo

18 – Inaugurazione mostra Inverter (Palazzo Sannoner)

21.30 – Concerto The Real Queen Experience

Domenica 27 – S.S. Cosma e Damiano

10.30 – Sfilata folkloristica delle conche e dei trattori

11.30 – Santa messa in piazza con processione con accompagnamento bandistico di Roccavivara

17 – Riffa

18 – Apertura mostra Inverter (Palazzo Sannoner)

20 – Estrazione lotteria

20.30 – Fuochi pirotecnici in piazza

21.30 – Luca Barbarossa in concerto

Lunedì 28 – S. Innocenza

11.30 – S. Messa e processione con accompagnamento bandistico Città di Furci

16 – Giochi popolari in piazza

18 – Apertura mostra Inverter (Palazzo Sannoner)

21 – Concerto Music History Live