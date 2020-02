Nonostante i problemi alla vigilia (spalla dolorante), Andrea Iannone è riuscito a conquistarsi un posto trai primi nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio d’Aragon. Il pilota vastese ha registrato il terzo miglior tempo, chiudendo a 1' 47.178 dietro a Marquez e Lorenzo. Domani alle 14:00 la gara ufficiale del gran premio.

"Oggi è stata una giornata piuttosto difficile per me, ma alla fine anche molto soddisfacente -ha dichiarato Andrea Iannone al termine delle qualifiche-. Prima di venire ad Aragon ero preoccupato per il dolore alla spalla, ma ieri sono riuscito a gestire bene questo dolore, non utilizzando la mia forza al 100%, e di conseguenza oggi ho potuto spingere di più, migliorando uscita dopo uscita. Abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme alla mia squadra, finalizzato ad arrivare in qualifica pronti per ottenere un buon risultato. Domani sarà comunque una gara difficile, ma la cosa positiva è che non ho ancora fatto ricorso ad antidolorifici, e in ogni caso penso che domani la Clinica Mobile mi potrà aiutare sotto questo aspetto. Voglio ringraziare tutta la squadra e soprattutto Gigi Dall’Igna per avermi aiutato ad ottenere il risultato di oggi".

La griglia di partenza: Marquez, Lorenzo, Iannone, Pol Espargarò, Pedrosa, Rossi, Aleix Espargarò, Crutchlow, Petrucci e Smith.