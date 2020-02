E’ stato inaugurato questa mattina, malgrado l’incessante pioggia, il parco giochi dell’Incoronata, nato dalla necessità dei residenti di avere un’area per bambini. Presenti durante la cerimonia inaugurativa il sindaco Luciano Lapenna, Padre Eugenio (parrocco della Chiesa dell'Incoronata), Cinzia De Libertis (presidentessa DLC) e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Forte. Dopo la benedizione di Padre Eugenio, a prendere parola è stato prima il sindaco di Vasto, il quale ha sottolineato la propria soddisfazione riguardo a tale iniziativa, e successivamente Cinzia De Libertis, anche quest’ultima molto contenta di essere riuscita a realizzare un’area per i più piccoli nel quartiere vastese.

Fortemente voluto dall’associazione DLC "Donne Libere di Comunicare" – la quale a luglio 2014 ha presentato un'istanza per donare al Comune di Vasto i giochi e il verde da destinare alla realizzazione del parco- l’area è messa a disposizione dell'intera collettività vastese, nel terreno di proprietà comunale sito in Via dei Cascella e Via incoronata. L'ente a sua volta ha preso in carico con il Geom. Pietro Carlucci tutti i lavori realizzativi. I contributi per la realizzazione del parco sono stati raccolti dall’associazione citata in precedenza con i mercatini e le quote d'iscrizione, e grazie anche al contributo delle altre associazioni e di tutti gli altri che nel loro piccolo hanno dato una mano. Naturalmente il parco nei prossimi giorni e mesi sarà completato con altri giochi e arredo.