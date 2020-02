La lunga settimana del Campionato di Eccellenza continua e le diciotto formazioni della regione si preparano ad affrontare la quinta giornata. Terza partita in soli sette giorni, visto il turno infrasettimanale andato in scena mercoledì. Una domenica importante per la classifica e per le gerarchie di questo campionato.

A partire dalla sfida tra il Cupello e la Vastese. Alle 15:00 al Comunale i vastesi affronteranno i rossoblù di mister Di Francesco, quest’ultimi reduci da una sconfitta con il Paterno ed una vittoria con l’Acqua e Sapone. I biancorossi dalla loro hanno la volontà di portare a casa i tre punti dopo il pareggio di tre giorni fa con la Torrese, potendo contare sul neo acquisto Faccini e sul ritorno di Tarquini. Non ci sarà Luongo (squalificato) e dunque mister Colavitto potrebbe cambiare l’impostazione di gioco rispetto al 4-2-3-1 visto mercoledì all’Aragona (modulo di emergenza vista l’assenza di Tarquini in attacco). A Cupello, invece, mister Di Francesco non avrà tutte queste scelte visti i problemi d’infermeria di quest’ultimo periodo ai quali si aggiunge un’altra brutta notizia, quella riguardante le condizioni di D’Adamo il quale molto probabilmente non scenderà in campo a causa di un problema alla caviglia. Con D’Antonio e Quintiliani ancora out, i rossoblù dovranno sperare in una super prova degli uomini a disposizione per fermare la corsa di una Vastese affamata di vittorie ora più che mai. I padroni di casa potranno contare sull'attaccante Ilyos Zeytullayev (da ieri ufficialmente del Cupello grazie al transfert). Quest’anno, nelle gare di Coppa Italia, ad avere la meglio sono stati i biancorossi (2-0 all’andata e 1-0 al ritorno) ma questi numeri importano fino ad un certo punto. Sarà partita vera sin dal primo minuto e l’esito finale è tutt’altro che scontato. Uno dei fattori che non mancherà sarà il pubblico, soprattutto quello biancorosso tornato a far sentire il proprio calore come non accadeva da diverso tempo. Anche domani è prevista una buona rappresentanza di tifosi al seguito della squadra.

Una delle squadre che può ritenersi soddisfatta di questo inizio di campionato è l’U.S. San Salvo che, nonostante la sconfitta in trasferta con la RC Angolana, si è subito rifatta mercoledì contro il Celano, grazie ai gol di Ianniciello e Marinelli. Questo finesettimana con la Val di Sangro gli uomini di mister Rufini vorranno collezionare la quarta vittoria stagionale per rimanere in testa alla classifica in solitudine. L’avversario sulla carta, visti anche i due incontri in Coppa Italia, è abbordabile e qualitativamente inferiore, ma questo conta poco per Marinelli and company. Domani i biancazzurri, con la concentrazione e l’armonia di gruppo giusta, potranno chiudere la pratica senza problemi. Per quanto riguarda le altre partite, il Capistrello in casa affronterà il Sambuceto, il Celano l’Alba Adriatica, il Montorio sempre in casa se la vedrà con il Morro d’Oro ed il Francavilla farà visita al Pineto.



Tutte le sfide della quinta giornata

Capistrello-Sambuceto

Celano-Alba Adriatica

Cupello-Vastese

Martinsicuro-Paterno

Montorio-Morro d’Oro

Pineto-Francavilla

RC Angolana-Miglianico

Torrese-Acqua e Sapone

Val di Sangro-San Salvo

La classifica

San Salvo 9

Paterno 8

Capistrello 7

Martinsicuro 7

Morro d’Oro 7

Pineto 7

Sambuceto 7

Vastese 7

Alba Adriatica 6

Miglianico 6

Celano 5

Cupello 5

Montorio 4

RC Angolana 4

Francavilla 3

Val di Sangro 2

Torrese 2

Acqua e Sapone 0