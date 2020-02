Nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Promozione abruzzese (gir. B) il Vasto Marina impegnato a Penne conquista nel finale un pareggio più che prezioso. Contro una delle squadre più attrezzate del girone, i vastesi pareggiano 1-1 trovando la rete della parità nei minuti finali. A firmarla è stato Michele Cesario dal dischetto.

Lo stesso, in pieno recupero, si è guadagnato il calcio di rigore. L’attaccante del Vasto Marina, infatti, era riuscito a superare tutta la difesa avversaria e sul suo tiro uno degli uomini della retrovia del Penne ha cercato di evitare il gol colpendo il pallone con le mani. L’arbitro non ha avuto dubbi ed ha assegnato il penalty.

Nel primo tempo i ragazzi di mister Cesario (quest’ultimo espulso dal direttore di gara sul finire della prima frazione di gioco) erano passati in svantaggio all’ottavo, quando Di Pietro era riuscito a siglare l’1-0. Quello ottenuto oggi dai vastesi è il quinto punto stagionale che li porta momentaneamente al quinto posto. Domani pomeriggio andranno in scena le altre gare in programma per la quarta giornata.

Penne – Vasto Marina (1 - 1)

Reti: 5’ Di Pietro(P), 93’ Cesario(VM) rig.

Penne: Cantagallo Iannacci(46’ Di Bartolomeo) Melito Serafini Di Simone Xhepa Pasta Ciarcelluti Mucci Di Pietro(60’ Cervoni) Giancaterino All. Castellano;

Vasto Marina: Villamagna Pilone Bozzelli(46’ Nocciolino) Muratore D’Aprile Di Biase Marino(78’ Di Santo) Galié Cesario Marinelli(60’ Cieri) Madonna All. Cesario Arbitro: Stefania Menicucci di Lanciano (Cialini di Teramo e Parisse di Chieti) Ammoniti: Bozzelli(VM), Melito(P), Muratore(VM), Cesario(VM), Di Santo(VM);

Espulsi: 44’ allenatore Cesario(VM) per proteste; 92’ Xhepa(P) per gioco scorretto

La classifica

River Casale 9

Penne 8*

Passo Cordone 7

Il Delfino Flacco Porto 7

Vasto Marina 5*

Sulmona 4

Casalbordino 4

Castello 4

Pinetanova 4

Villa 2015 4

Palombaro 3

Virtus Ortona 3

Fossacesia 3

Fara San Martino 2

Silvi 2

Castiglione Valfino 1

Bucchianico 1

Cepagatti 1

(* squadre con una gara in più)