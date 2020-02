"Polemiche sterili e pretestuose figlie di una becera propaganda elettorale e purtroppo provenienti da chi dovrebbe, per ruolo e ambizioni, conoscere il cerimoniale istituzionale che una pubblica amministrazione locale deve a un ministro della Repubblica Italiana presente sul proprio territorio".

Luciano Lapenna risponde alle polemiche solelvate da tre consiglieri comunali d'opposizione (Etelwardo Sigismondi, Davide D'Alessandro e Antonio Monteodorisio) sulla visita a Vasto di Marianna Madia, ministro della Pubblica amministrazione.

"Marianna Madia è prima di tutto un ministro della Repubblica, aldilà delle appartenenze partitiche e politiche, la sua presenza a Palazzo di Città non è stata una passerella elettorale ma una preziosa e utile occasione di dialogo, confronto e condivisione, dei problemi e delle criticità del territorio, affinchè possano essere presi in considerazione dal Governo nazionale. Ho sempre ricevuto a Palazzo di Città le donne e gli uomini delle istituzioni, a prescindere dal loro colore politico e dalla loro tessera di partito, con l'unica convinzione che lo scambio di informazioni e la condivisione delle idee siano un grande strumento per fare rete e permettere al territorio di crescere e svilupparsi".

D'Alessandro: "Non accetto lezioni" - "Da chi - controreplica D'alessandro - ha copiato il discorso d'insediamento dal sindaco di San Benedetto del Tronto non possiamo accettare lezioni sul rispetto delle istituzioni. Non ne ha la credibilità".