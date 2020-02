Di scena nei tre giorni di festa a Lentella la mostra "Inverter - Cortocircuito d'arte". Scultura, pittura e disegno saranno in esposizione a partire dalle 18 di oggi fino al prossimo 28 settembre.

L'iniziativa, organizzata dal gruppo di amici Kokk in collaborazione con il Comune di Lentella, convoglierà all'interno di Palazzo Sannoner (da poco restaurato e fruibile al pubblico) in via Garibaldi le opere di nove artisti del territorio: Ettore Altieri (San Salvo), Claudio Gaspari (San Salvo), Natalia D'Avena (San Salvo), Gianluca Di Domenica (San Salvo), Paolo Dongu (San Salvo), Johnny Delle Donne (Fresagrandinaria), Luca Bruno (Roccaspinalveti), Joy Didì (Casalbordino) e Franco Sacchetti (Vasto).

Al piano terra, inoltre, saranno presenti le opere realizzate dai giovani ospiti delle due comunità presenti a Lentella ("Il sorriso" e "Vita") gestite dalla cooperativa Igeco Service: un segno dell'integrazione dei ragazzi nella vita del paese.