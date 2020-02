L'abilità di Agostino Gizzi [leggi] continua a riscuotere consensi. Si può infatti dire che la sua Fiat 500 limousine è stata scritturata niente di meno che dalla nota casa cinematografica Paramount Film; la creazione di Gizzi, infatti, è stata usata durante le riprese del film Zoolander 2 interpretato e diretto da Ben Stiller.

Ribalta mondiale quindi per l'estro dell'imprenditore sansalvese che presto vedrà la sua creatura fare la comparsa sui maxi schermi di tutto il globo.

La Fiat 500 Limousine, per esigenze di scena perché il suo colore originale era il bianco, è stata verniciata rigorosamente in blu per rappresentare il mondo dorato della moda. È lunga poco più di 4 metri e ci sono voluti meno di dodici mesi per realizzarla.

È il frutto dell’assemblaggio di una Fiat 500 Giardiniera e una Fiat 500F. "Sono stato contattato dalla produzione di Roma della Panorama Film, corrispondente italiana della Paramount Film – spiega Agostino Gizzi, conosciuto anche come il Pininfarina d’Abruzzo – e in un primo momento pensavo che si trattasse di uno scherzo. Poi ho avuto le credenziali della società di produzione per il tramite del Club 500 Italia. Non ho avuto quindi più dubbi e abbiamo concordato per l’utilizzo scenico della mia Fiat 500 Limousine".

Gizzi per settimane è stata al fianco della 500 Limousine in un film che vede la partecipazione di attori del calibro di Ben Stiller, Owen Wilson, Penelope Cruz, Will Ferrel, Justin Bibier e Christine Taylor.

"È stata una bella esperienza – sottolinea Agostino Gizzi – per aver partecipato in prima persona per le parti girate a Roma. Ho avuto la possibilità di vedere le tecniche utilizzate per la realizzazione del film. Sono doppiamente orgoglioso come abruzzese e come sansalvese che un lavoro frutto di un’azienda di San Salvo girerà tutto il mondo".

Una curiosità: la Fiat 500 Limousine aveva la targa originale della sua prima immatricolazione avvenuta nel 1970: CH 78899.