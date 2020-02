"La notizia che la procedura di fusione avviata dalle Camere di Commercio di Chieti e Pescara è stata confermata dalla conferenza Stato – Regioni ci trova d’accordo e soddisfatti". Lo afferma Camillo D'Amico presidente regionale della Copagri, confederazione dei produttori agricoli.

"Il processo avviato deve procedere spedito trovando presto la necessaria concretizzazione in tempi brevi e solerti; questa procedura dovrà presto trovare protagoniste anche le Camere de L’Aquila e Teramo.

Rimane sullo sfondo l’obiettivo di un'unica struttura camerale per l’intera regione che sarebbe la soluzione più ottimale ma, come Roma, anche questo percorso va costruito….pietra su pietra!!!

In una fase di piena attuazione di spending review è una notizia utile e positiva che dovrebbe fare il paio con altri processi d’integrazione e fusione sia per gli Enti che per le Istituzioni; il tutto però dovrebbe significare recupero di maggiore duttilità ed efficienza oltre che liberare risorse finanziarie da destinare ad investimenti nel territorio e servizi reali ai cittadini utenti.

Chiaramente tutti i processi dovrebbero avvenire abbandonando la logica clientelare legata ai facili campanili, usando ponderazione ed equilibrio per le sedi rispetto alle esigenze ed alla storia dei territori, un attenta e chiara verifica delle situazioni finanziarie e debitorie pregresse, di un razionale uso del personale dipendente.

Ci auguriamo che questa notizia sia solo un buon inizio e che presto anche altri Enti della regione Abruzzo avviino in concreto il medesimo processo".