Tre uomini arrestati a Casoria, in provincia di Napoli, molto probabilmente legati a doppio filo all'ondata di furti nei piccoli comuni del Vastese.

È la notizia trapelata nelle ultime ore, confermata anche dal primo cittadino di Palmoli, Giuseppe Masciulli.

Da quello che si apprende, i carabinieri avrebbero arrestato tre persone di origine albanese trovando nel loro covo parte della refurtiva di alcuni furti notturni avvenuti a Palmoli; si tratterebbe soprattutto di dispositivi tecnologici (smartphone, tablet ecc.).

Tra i maggiori indizi a loro carico c'è inoltre l'automobile in loro possesso: un'Audi A3 nera, la stessa vista da diversi testimoni nel Vastese e - soprattutto - finita nell'occhio delle telecamere di sorveglianza poste sulle strade di accesso di alcuni dei comuni colpiti dai ladri.

Le indagini sono ancora in corso, non si escludono ulteriori sviluppi.

Dell'eventuale asse che dal Vastese porta alle province campane si ebbe un primo riscontro già durante i primi colpi avvenuti quest'estate. La Fiat Uno rubata a Fresagrandinaria nella notte tra il 6 e 7 agosto fu ritrovata a Marcianise (Caserta) [l'articolo].