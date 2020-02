Dopo un’estate ricca di novità interne ed esterne, la Bcc Generazione Vincente Vasto basket è pronta per iniziare la nuova stagione nel campionato di serie B. Quest’anno, nella terza serie nazionale, se ne vedranno delle belle perché in questo girone molti sono i roster di livello che vorranno scalare la cima della classifica, con l’obiettivo di fare il gran salto chiamato serie A2. Per i biancorossi c’ è stata una vera e propria rivoluzione: cambio di allenatore e roster quasi del tutto nuovo, con i vari Dipierro, Ierbs, Di Tizio e Cordici rimasti a Vasto, mentre gli altri sono partiti verso altre destinazioni. Coach Sergio Luise, alla sua prima esperienza di allenatore in prima in questa categoria, ha avuto modo in questo periodo di preparazione di dare la prima impronta di gioco alla sua squadra, cercando di lavorare sugli ingranaggi basilari per la crescita di un gruppo giovane che farà dell’intensità e della difesa il primo punto cardine della propria forza collettiva.

Il primo ostacolo da superare sarà il Quarta Caffè MD Discount Monteroni, già incontrato la passata stagione, nella prima trasferta che darà già i primi segnali sulla formazione biancorossa. Vincere per partire con la marcia giusta, questo sicuramente l’obiettivo di Ierbs e compagni, ma facile non sarà. I motivi sono semplici: rompere il ghiaccio non è mai facile, soprattutto se all’appello ti manca un giocatore d’esperienza come il play Vincenzo Dipierro- ancora alle prese con un infortunio al ginocchio. Soprattutto se hai una squadra nuova con un nuovo allenatore chiamato a fare i miracoli sin da subito. Soprattutto, infine, se la prima di campionato devi affrontare la trasferta più lunga dell'anno (i biancorossi partiranno domenica mattina alle 9:30 da Vasto). Sarà una partita equilibrata e molto intensa, magari non troppo bella da vedere ma sicuramente da vivere. Andrea Casettari, Giuseppe Pace, Marko Jovancic, Antonio Brighi e Jacopo Grassi- le new entry di quest’anno- vorranno farsi trovare pronti all’appuntamento e dimostrare da subito il proprio valore. Domani la squadra sarà presentata in comune dalle ore 16:00 in poi dove incontrerà il sindaco Luiciano Lapenna e la giunta comunale vastese.

Finalmente, dopo la pausa estiva, gli amanti della palla a spicchi potranno tornare a godersi lo spettacolo del basket, quest’anno garantito da un girone con molte squadre di livello e dall’asticella qualitativa messa più in su rispetto allo scorso anno. Tutto è pronto per la prima palla a due dell’anno, in programma alle ore 18:00 di questa domenica.

Tutte le partite della prima giornata:

Goldengas Pallacanestro-Senigallia-Duesse Basket Martina

Sandretto Falconara-Ambrosia Bisceglia

Geofarma Mola New Basket 2012-Globo Allianz Campli

Dino Bigioni Shoes Montegranaro-Virtus Valmontone

Ecoelpidiense Stella Basket P.S. Elpidio-Etomilu Giulianova

Quarta Caffè-MD Discount Monteroni-Bcc Generazione Vincente Vasto Basket

Amatori Pescara-Allianz Pazienza San Severo

Casa Euro Bk Taranto-We’rw Basket Ortona