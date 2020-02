"Non ci interessano le passerelle di rappresentanti nazionali del Pd che si ricordano dell'esistenza di Vasto solo in occasione della Festa dell'Unità, organizzata per cercare di rilanciare l'immagine della devastante amministrazione di centrosinistra ma che solo danni ha causato alla città". E' la risposta a muso duro dei consiglieri comunali Etelwardo Sigismondi (Fdi-An), Davide D'Alessandro (Noi con Salvini) e Antonio Monteodorisio (FI) all'invito a presenziare all'arrivo a Vasto del ministro Marianna Madia.

"Abbiamo ricevuto l'invito per un incontro istituzionale con il Ministro della Funzione Pubblica organizzato dall'amministrazione comunale per ieri alle ore 16 presso la sala consiliare del Comune di Vasto. Ringraziamo per il cortese invito ma non potevamo partecipare a incontri con esponenti del Governo Renzi che ha sancito la petrolizzazione del nostro mare, che è stato completamente sordo alle istanze provenienti dal territorio e che, non ultimo, vuole chiudere un importante presidio dello Stato come la Prefettura di Chieti. Non ci interessano le passerelle di rappresentanti nazionali del Pd che si ricordano dell'esistenza di Vasto solo in occasione della festa dell'unità, organizzata per cercare di rilanciare l'immagine della devastante amministrazione di centrosinistra ma che solo danni ha causato alla città".