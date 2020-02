Cinquantadue anni di storia racchiusi in un libro. Una storia di sport, ma anche di un intero paese. ‘Giallorossi nelle Vene. Prima storia completa sul calcio a Casalbordino dalle origini ai giorni nostri’ di Giustiniano Genovesi racconta le vicende del Casalbordino Calcio dalla sua nascita, sino al trionfo dello scorso anno in Prima categoria, in quello che è stato l’anno del ‘ritorno in Promozione’. Questo sabato 26 settembre alle ore 17:00, presso il bar Amnesia di piazza Umberto I a Casalbordino, verrà presentato il lavoro di Genovesi al pubblico, ai tifosi e a tutti gli appassionati che in questi anni hanno sofferto e gioito, riso e pianto per questi colori e questa squadra. All’incontro saranno presenti il patron Alessandro Santoro- in rappresentanza della società giallorossa- e l’assessore allo sport Raffaele Turco.

Giallorossi nelle vene- Il libro è strutturato in due sezioni ben definite: la prima ripercorre tutta la stagione 2014-2015, con un’analisi dettagliata del campionato attraverso le cronache della partite- 30 sfide- comprese quelle della Coppa Italia. In questa sezione è presente un’appendice statistica per ogni giocatore con il dettaglio di presenze e con i voti degli allenatori. Naturalmente grande spazio è dedicato al ‘testa a testa’ tra i giallorossi ed il Palombaro, terminato solo alla penultima giornata. Nella seconda parte l’autore si lascia andare nei ricordi, ma senza perdere quel tocco descrittivo, chiaro e lineare tale da rendere il tutto una vera e propria attività storiografica. Infatti qui si parte dalle prime partite amatoriali nella sede di Piano dei Miracoli dove, negli anni ’30-’40, ci si incontrava per ‘giocare a palla’ nell’unico spazio disponibile in paese. Genovesi parte dunque dal ‘calcio dei pionieri’ cittadini, passando per il dopoguerra e gli anni ’50 con le prime squadre in divisa sino ad arriva all’atto costitutivo e di nascita della società Ac Casalbordino con l’affiliazione della Figc. È il 1963 ed è da quel momento che parte la storia giallorossa. Gli anni ’70, poi, la prima Promozione del 1986 con i successivi cinque anni di militanza in questa categoria, il fallimento del ’91 e la ‘rinascita’. Il tutto accompagnato, per quanto possibile, da testimonianze di chi ha vissuto questa storia e oggi può raccontarla attraverso le immagini, i ricordi e le emozioni vissute.

Giustiniano Genovesi- nato a Casalbordino il 12 dicembre 1963 (tre mesi dopo la nascita dell’AC Casalbordino). Laureato in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma, dopo una breve parentesi nel giornalismo della carta stampata, ha intrapreso con successo la carriera alberghiera in Italia e all’estero meritando la qualifica di Direttore d’Hotel. Da sempre appassionato di calcio, ha seguito con passione le sorti del Casalbordino, sin dalla gioventù. Nell’ultima stagione, quella della promozione, ha rivestito il ruolo di Addetto Stampa e responsabile del Sito Internet della squadra. Da questa posizione privilegiata ha potuto osservare da vicino tutte le tappe che, dal raduno dell’agosto 2014 a domenica 3 maggio 2015, ci hanno portato all’agognato trionfo.