C’è grande soddisfazione in casa Virtus Vasto da parte dei presidenti Nicola Quintavalle e Paolo Acquarola per l’esordio in Serie A di Roberto Inglese con il Chievo Verona proprio contro l’Inter (leggi l'articolo). Roberto, è un ragazzo che prima di passare al Pescara Calcio è stato allenato nella Virtus Vasto per due anni da mister Lucio Rullo il quale, con tanta pazienza e capacità, lo ha trasformato da centrocampista ad attaccante; tutto questo, è stato determinante per il prosieguo della sua carriera, a detta di uno dei più grandi allenatori dei settori giovanili italiani Cetteo Di Mascio, che all’epoca, era responsabile del settore giovanile del Pescara Calcio e proprio durante i suoi anni nelle giovanili del Pescara ha fatto esordire molti calciatori poi arrivati in Serie A ed in Nazionale, tra i quali Fabio Grosso, Massimo Oddo e Marco Verratti.

C’è anche l’esordio in Serie C con L’Aquila Calcio di Cristian Stivaletta (leggi l'articolo), altro ragazzo allenato anche lui dal bravo mister Lucio Rullo, e cresciuto nel settore giovanile della Virtus Vasto. Adesso, la speranza della società è, che tanti altri ragazzi della Virtus Vasto i quali giocano nei settori giovanili del Pescara e del Lanciano, possano seguire l’esempio Di Inglese e Stivaletta. Per quanto riguarda l’inizio dei campionati regionali, ci sono gli esordi vincenti per gli Allievi allenati dal mister Andrea Gizzarelli con la collaborazione di Donato Anzivino, i quali hanno battuto per2 a 0 il forte Manoppello; mentre i Giovanissimi di mister Michele De Foglio sono riusciti nell’impresa di espugnare il campo della Giovanile Chieti con il risultato di 3 a 2, con doppieta del bomber Gabriele Budano, il quale, nonostante la giovane età, ed entrato negli ultimi venti minuti del secondo tempo, è riuscito a ribaltare il risultato.

Infine, altra grande soddisfazione per la società, è vedere nella compagine della propria città, la Vastese, ben sei dei propri calciatori (Cattafesta, Della Penna, Balzano, Polisena, D’Ascanio e Basilico), cresciuti per tanti anni nel settore giovanile della Virtus. Questa è la conferma che la Virtus è da tanti anni ai vertici del calcio giovanile abruzzese, e tante sono le società professionistiche interessate ad altri ragazzi che militano nella Virtus Vasto Calcio.

La società

Virtus Vasto Calcio