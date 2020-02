Un sospiro di sollievo per i familiari e gli amici che erano in ansia per lui. E' stato ritrovato dai carabinieri il quindicenne studente di Vasto di cui dalle 13 di oggi si erano perse le tracce.

Il ragazzo stamani era andato regolamente a scuola ma, dopo le 13, di lui non si erano avute più notizie.

Non appena è scattato l'allarme, i militari hanno subito avviato le ricerche. Allertata anche la protezione civile.

I carabinieri hanno ritrovato il giovane nella parte sud di Vasto.