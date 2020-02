É ormai realtà PNL LOW COST un ente di formazione in PNL e COACHING con sede legale a Vasto, che si pone come obiettivo la massima divulgazione delle conoscenze e tecniche di PNL e COACHING.

"Un incontro, uno sguardo ed è stata subito intesa tra noi due" ci raccontano Graziano Artese e Josè Sergio Santoro che condividono, oltre alla grande professionalità e innumerevoli esperienze, molti obiettivi e valori che seguono coerentemente nella loro vita. Alla domanda "Perché PNL LOW COST?", questa è la loro risposta: "CREDIAMO che ognuno possa avere una vita migliore se sa cosa fare ; CREDIAMO che la crescita personale debba essere accessibile a tutti ; CREDIAMO che la serenità sia un diritto e uno stato che chiunque può conquistare".

Il progetto è articolato in una serie di proposte formative legate al benessere e alla crescita personale. La scelta del Low Cost, del giusto costo, è ispirata dall’idea di rendere accessibili a tutti le migliori strategie e strumenti per la crescita personale.

Il primo corso di PNL LOW COST: "Voglio una vita straordinaria" (leggi il programma) parte il 20 ottobre, contemporaneamente nelle tre città di Vasto, Termoli e Lanciano. É strutturato in 8 incontri con cadenza settimanale e un incontro intensivo conclusivo. È rivolto a chiunque voglia prendere "in mano la propria vita e farne un capolavoro": "La vita non è un problema da risolvere. È un mistero da vivere!" (Soren Kierkegaard).

Chi volesse maggiori informazioni le trova sul sito www.pnllowcost.it (info@pnllowcost.it) oppure telefonando al 320-5317115.

Informazione pubblicitaria