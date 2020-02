Gianni Riotta, Sergio Zavoli, Simona Ercolani, Marco Bracconi, Myrta Merlino, Francesco Nicodemo, Andrea Stazi, Sergio Boccadutri, Guelfo Guelfi, Laura Bononcini, Michele Anzaldi ed Ettore Rosato. Sono questi i nomi di giornalisti, esperti di comunicazione e social network, politici nazionali, nomi di spicco di Google e Facebook Italia che si confronteranno sul palco dibattiti della Festa Nazionale dell’Unità sulla Comunicazione in Abruzzo a Vasto, insieme ai rappresentanti locali e regionali del Partito Democratico.



Inaugurerà la festa il ministro Marianna Madia giovedì 24 alle 17 a Palazzo d'Avalos in occasione del dibattito "Comunicare uno stato più semplice".



Si riprenderà sabato 26 con:

ore 18.00 "Privacy e sicurezza online: quali tutele?" con Andrea Stazi (Public Policy and Government Relations Manager at Google) e Sergio Boccadutri (Deputato Pd e Responsabile dell'Area innovazione del Pd)

ore 19.00 "Big data journalism" Gianni Riotta (Giornalista e scrittore italiano)

ore 20.00 "La comunicazione online falla breve, falla semplice" con Francesco Nicodemo (Staff comunicazione Palazzo Chigi) e Marco Bracconi (Giornalista La Repubblica)

ore 21.00 "Lo storytelling tra immagini e parole" con Simona Ercolani (Autrice, regista e produttrice televisiva italiana) e Myrta Merlino (Giornalista e conduttrice televisiva italiana)



Domenica 27:

ore 11.30 "La comunicazione via social: Facebook e Instagram" seminario con Laura Bononcini (Facebook Head of policy, Italia)

ore 17.00 "Il giorno della Repubblica" con Sergio Zavoli (Senatore Pd)

ore 19.00 "Dal 'panino' alle newsroom" con Guelfo Guelfi (Cda Rai) e Michele Anzaldi (Deputato PD - Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

ore 21.00 "Comunicare la buona politica" con Ettore Rosato (Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati) e Alessia Rotta (Responsabile nazionale Comunicazione del Partito Democratico. Deputata PD in Commissione Lavoro)