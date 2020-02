Il calcio in rosa in campo questo sabato 26 settembre allo stadio Aragona di Vasto nel ricordo di Valentina Pietropalo, ragazza vastese scomparsa a soli vent’anni nel marzo 2007 a causa di un incidente stradale. Il memorial ‘Calcio in Rosa’ a lei dedicato vedrà la partecipazione della Femminile Chieti e dell’Apulia Trani Calcio, oltre che della Pro Vasto Femminile- società organizzatrice del trofeo. L’appuntamento, giunto all’ottava edizione, ha un solo scopo: tenere vivo il ricordo di Valentina attraverso lo sport da lei amato, il calcio. Lei, infatti, giocava nel ruolo di portiere nella San Paolo Calcio.

A questo proposito, il Comitato Regionale Abruzzo e tutto il movimento calcistico femminile della regione hanno ringraziato gli organizzatori, rivolgendo un pensiero ai familiari e agli amici di Valentina. Tutte le giocatrici che scenderanno in campo questo sabato dalle 16:00 in poi avranno il desiderio di ricordare ‘Benji’ (soprannome che aveva Valentina) nel modo più giusto possibile, cercando di rendere meno dolorosa la ferita ancora aperta nel cuore delle sue amiche e dei suoi cari.