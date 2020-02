Il Comando di Polizia Municipale comunica che, in occasione delle festività patronali di San Michele saranno previste delle variazioni per quanto attiene la sosta e la circolazione dei veicoli in particolare:

1. nella zona del Piazzale Terminal Bus e del parcheggio fotovoltaico di via C. Ricci è previsto il divieto di transito e sosta dalle ore 00.00 del 22.9.2015 alle ore 24.00 del 1.10.2015. Nei predetti giorni le fermate degli autobus sono state spostate nel piazzale del parcheggio fotovoltaico;

2. dalle ore 14.00 del giorno 25.9.2015 alle ore 24.00 del 27.9.2015 è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in piazza del Popolo, via Adriatica, via S. Pietro. piazza Caprioli, via Buonconsiglio e via Barbarotta per festa del Partito Democratico;

3. in via Trave è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli dalle ore 23.30 del 30.9.2015 alle 01.30 del 1.10.2015 per lo svolgimento dei fuochi pirotecnici;

4. dalle ore 07.00 del 26.9.2015 alle ore 02.00 del 27.9.2015 è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Piazzale Histonium per il concerto del cantante Moreno;

5. dalle ore 19.00 alle 24.00 del giorno 26.9.2015 in via Cavour (dall’intersezione con via 4 Novembre), via Vittorio Veneto (dall’intersezione con via Asmara), piazza Rossetti (dall’intersezione via Giulia), corso Garibaldi (dall’intersezione via Madonna dell’Asilo) è istituito il divieto di transito veicolare ad esclusione del pullman del servizio urbano;

6. dalle ore 07.00 alle 24.00 del 27 settembre è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via G. Cesare, via Alessandrini, via Pertini, via Martiri della Violenza, piazza Smargiassi, piazza Sturzo e via Bachelet (tratto compreso tra l’ingresso della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona e via G. Cesare) per fiera “Ambulanti in città”.

7. dalle ore 07.00 del 29.9.2015 alle ore 02.00 del 1.10.2015 in via Cavour (tratto compreso tra via IV Novembre con piazza Rossetti), via XXIV Maggio (tratto compreso tra via Cavour e corso Italia), piazza del Popolo, piazza Caprioli, via Barbarotta e via Buonconsiglio è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per il concerto “Tiro Mancino”

8. in occasione della processione del Santo Patrono è istituito il divieto sosta con rimozione forzata dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 30.9.2015 nelle seguenti strade: via S. Maria, corso De Parma, piazza del Popolo, via Adriatica, via Barbarotta, piazza Caprioli, via del Forno Rosso, via Marchesani, piazza Diomede, piazza Rossetti, corso Italia, via San Michele e Piazza Belvedere San Michele. Durante il passaggio della processione è vietato anche il transito nelle vie elencate.