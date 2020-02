Uomini della polizia municipale e dei vigili del fuoco oggi si sono recati nella ex Stazione Ferroviaria, dove era stata segnalata la pericolosità di una persiana in legno in procinto di cadere sulla strada.

Per mettere in sicurezza la struttura è stata scoperta all’interno dell’immobile in stato di abbandono la presenza di letti, cucina, pensili, comodini, cibo, bombola del gas, televisore e vestiario. Tutti elementi che fanno supporre la recente presenza di persone che l’abitavano usufruendo di confort quali energia elettrica e acqua.

Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Municipale per l’individuazione dei relativi "inquilini".