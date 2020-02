"In occasione dell'apetura delle feste del Santo Patrono (in differita con la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile), per tutta la giornata di sabato 26 settembre viaggiare su tutte le Linee Urbane del Trasporto Pubblico sarà gratis per tutti". Lo annuncia l'assessore alla Mobilità sostenibile, Marco Marra, che spiega: "Bus-siamo a tutti è un'iniziativa voluta dall’amministrazione comunale - assessorato alla Mobilità sostenibile, in collaborazione con la Sat srl per promuovere l'uso del trasporto pubblico urbano, per sensibilizzare i cittadini ad una mobilità nuova, alternativa all’uso esasperato delle auto che invadono i nostri centri storici togliendo spazio ai luoghi, alle persone e ai nostri figli. Proviamo a farci l’idea che l’auto è un mezzo di trasporto sostituibile con altri. Fatti furbo, lascia l'automobile a casa e prendi l'autobus da solo, in famiglia o con gli amici, evita lo stress delle code e del parcheggio, risparmia soldi, contribuisci a decongestionare il traffico e a rendere più bella la nostra città".

Sempre per l’occasione delle feste, come deliberato dalla Giunta, in concomitanza con il concerto previsto a Piazzale Histonium, saranno chiuse al traffico (eccetto che per le linee urbane del trasporto pubblico), a partire dalle 19 di sabato 26 settembre fino alle ore 1 di notte, corso Garibaldi e via Veneto (sino all’intersezione con via Tobruk), e via Cavour.