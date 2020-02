Cibo tipico nazionale, danze popolari e sane abitudini alimentari saranno i tre argomenti protagonisti dello scambio giovanile "EAT – Engagin in Alimentation&Tradition", sostenuto dal programma europeo Erasmus+ e curato dall'associazione Connect.

"Nonostante siano passati solo pochi giorni dalla partenza dei ragazzi che hanno preso parte allo scambio 'Socialize your culture 2.0' ed alla fine stessa di esso, - spiegano gli organizzatori - l'associazione Connect e il suo staff sono pronti per iniziare una nuova avventura! Nella giornata di oggi, infatti, arriveranno i partecipanti provenienti dalla Croazia, Polonia, Romania e Turchia; oltre ovviamente al gruppo italiano formato da ragazzi di Vasto, San Buono e Atessa; abbiamo deciso così di coinvolgere il vastese e quindi, nel nostro piccolo, raccontare e mostrare le nostre tradizioni locali. Durante questo progetto, infatti, i ragazzi avranno la possibilità di confrontare ed apprendere quanto più possibile dalle altre culture attraverso il cibo, la tradizione culinaria locale e soprattutto attraverso le danze tradizionali di ogni Paese partecipante. Perchè siamo convinti che, nonostante al giorno d'oggi siamo molto facile sentirsi 'global' e appartenenti ad una cultura più ampia, il cibo e il sedersi a tavola restino sempre e comunque il modo migliore per avvicinare le persone e in questo caso le culture".

"Proprio per questo, - concludono dal Conenct Team - i nostri ragazzi, porteranno un po' di Europa al centro della nostra bellissima città. Abbiamo deciso di coinvolgere ancora di più i ragazzi e la cittadinanza vastese portando e mostrando le danze popolari delle varie nazioni e soprattutto organizzando una vera e propria degustazioni di ricette squisite provenienti dalle altre culture. Siete quindi tutti invitati ad unirvi a noi nella serata del 30 settembre, alle 19 , in piazza Rossetti, in attesa che il concerto per la festra patronale cominci!".